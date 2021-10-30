السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

1022 إصابة و 12 وفاة جديدة بكورونا السبت

عون يدعو لحماية علاقات لبنان مع السعودية من تأثير المواقف الفردية

إيران تعلن أنها استضافت أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة

إصابتان إثر إطلاق عيار ناري بمشاجرة في إربد

مخالفات سير غير منطقية في عمان

بلدية الزرقاء تستمر بتنفيذ حملة بسواعدنا

الحكومة: ضرورة الاخذ بالتوصيات الخاصة بحادثة الإطفاء الشامل في المملكة

الطاقة النيابية لـ الوكيل : طالبنا بتخفيض نسبة رفع أسعار المشتقات النفطية فقط

الأرصاد تحذر من طقس الأحد

وفيات السبت 2021/10/30

السبت، 30-10-2021 02:21 م

خروج نجل النجم شاروخان من السجن اليوم السبت -فيديو

3


الوكيل الإخباري-خرج أريان خان نجل نجم بولييود شاروخان من السجن اليوم السبت بعدما قضى 28 يوماً خلف القضبان على خلفية تورطه في قضية مخدرات.


وغادر أريان (23 عاماً) صباحاً سجن أرثر رود في مومباي حيث كان في انتظاره والده شاروخان بالسيارة وسط حضور إعلامي كبير.


واحتشد العديد من معجبي شاروخان أمام منزله في مومباي ورفعوا لافتات كتب على إحداها: "كن قوياً يا أريان خان. مرحباً بك في منزلك أيها الأمير أريان".


وكان أريان قد اعتقل مع سبعة أشخاص آخرين في الثاني من الشهر الجاري في مومباي في مداهمة لحفل على سفينة كانت متجهة إلى ولاية جوا المجاورة.


وذكر المكتب الهندي المركزي لمكافحة المخدرات أن المتهم كان يتعاطى باستمرار مواد محظورة وكان على اتصال بأشخاص في الخارج "يبدو أنهم جزء من عصابة تهريب المخدرات".


لا دليل على التهمة
من جهته، قال الدفاع عن أريان خان إنه في وقت اعتقاله لم يكن بحوزته مخدرات أو لديه ما يكفي من المال لشرائها، لذلك لا يوجد دليل لاتهامه بالاتجار بالمخدرات.


ورفض القضاء عدة مرات طلب الإفراج عن أريان بكفالة حتى حصل يوم الخميس الماضي على إطلاق سراح بكفالة، إلا أنه اضطر إلى قضاء ليلتين أخريين خلف القضبان لإتمام إجراءات الإفراج عنه رسمياً.


اضافة اعلان


 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7315211-983520783

القضاء البريطاني يدين الكويتية روان بن حسين بسبب طليقها

ي 815

زوج فوز الفهد يتصدر الترند - فيديو

283585_0

محمود العسيلي يحتفل بعيد ميلاد زوجته في باريس - صورة

160106072033911-638x654

شاهد ...بيرين سات تقتحم المسرح اثناء غناء زوجها

salun-zahra-528x297

والدة طفلة صالون زهرة تكشف أسرارا من كواليس المسلسل

والد-ياسمين-صبري-يهاجمها

والد ياسمين صبري ينشر صور خطوبتها الأولى -شاهد

أخبار متعلقة
image (1)

تطورات في قضية سجن ابن شاروخان

20191218_195140_1095

تطورات لافتة في قضية ابن شاروخان - فيديو

cb7979114cc7ce1b3c4ad4c22052933d

القبض على نجل فنان شهير في قضية مخدرات - فيديو