خصم كبير على تذاكر حفل فرقة تينديدج باتلروكيت لمتلقي مطعوم كورونا في فلوريدا

الوكيل الإخباري- من أجل حضور حفلة فرقة "تينيدج باتلروكيت" الأمريكية المقررة في 26 يونيو في سانت بطرسبرغ في فلوريدا، يتوجب على الراغبين الذين تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا دفع 18 دولارا، أما لغير المحصنين فستكلف البطاقة 999,00 دولارا.

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وحددت شركة "ليدفوت بروموشنز" التي تهتم بالترويج للحدث، سعر البطاقة بـ 18 دولارا لكن فقط للأشخاص الذين يبرزون بطاقة تفيد بتلقيهم اللقاح عند مدخل الحفلة الموسيقية.



وكتبت على موقعها الإلكتروني "نحن لا نقول لكم ما يجب القيام به، لقد اتخذنا قرارا تجاريا وسندع السوق يقرر".



وأوضحت "إذا أتى شخص غير ملقّح، فسيخيف عددا كبيرا من الحاضرين، وبالتالي سيتعين عليه دفع الفرق".



وقال بول وليامس ، "أردت من الشباب الذين يريدون الذهاب إلى الحفلات أن يتحركوا ويذهبوا للحصول على اللقاح".



واعتبارا من 19 نيسان/أبريل أصبح بإمكان جميع البالغين في الولايات المتحدة تلقي اللقاح. ويمكن الآن أيضا تلقيح المراهقين بدءا من سن 12 عاما.

المصدر - البيان