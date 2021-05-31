الإثنين 31-05-2021
الوكيل الاخباري

تحسن توقعات الطلب يرفع أسعار النفط

تحذيرات للبشرية من 'كوفيد-26' و'كوفيد-32'

طهران تكشف آخر تطورات محادثات فيينا

أسعار الذهب الإثنين 31/5/2021

مستشفى الحكمة بالزرقاء يستجيب لمناشدة عبر ' برنامج الوكيل '

وزير الصحة: سجلت المملكة 5 حالات بالمتحور الهندي لغاية الآن

انبعاث رائحة كريهة من عبوات مياه في عمان

الأمانة : إغلاق 13 منشأة في عمان الأحد

وزارة الصحة تفتتح عيادة الإقلاع عن التدخين

ستيني يعاني السرطان ومرض الكلى يروي تفاصيل مؤلمة عبر 'برنامج الوكيل'

الإثنين، 31-05-2021 10:28 ص

خصم كبير على تذاكر حفل فرقة تينديدج باتلروكيت لمتلقي مطعوم كورونا في فلوريدا

73f415d4-6b8b-4f26-95d5-d48470b8944c_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري- من أجل حضور حفلة فرقة "تينيدج باتلروكيت" الأمريكية المقررة في 26 يونيو في سانت بطرسبرغ في فلوريدا، يتوجب على الراغبين الذين تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا دفع 18 دولارا، أما لغير المحصنين فستكلف البطاقة  999,00 دولارا.

اضافة اعلان

وحددت شركة "ليدفوت بروموشنز" التي تهتم بالترويج للحدث، سعر البطاقة بـ 18 دولارا لكن فقط للأشخاص الذين يبرزون بطاقة تفيد بتلقيهم اللقاح عند مدخل الحفلة الموسيقية.


وكتبت على موقعها الإلكتروني "نحن لا نقول لكم ما يجب القيام به، لقد اتخذنا قرارا تجاريا وسندع السوق يقرر".


 وأوضحت "إذا أتى شخص غير ملقّح، فسيخيف عددا كبيرا من الحاضرين، وبالتالي سيتعين عليه دفع الفرق".

وقال بول وليامس ، "أردت من الشباب الذين يريدون الذهاب إلى الحفلات أن يتحركوا ويذهبوا للحصول على اللقاح".


واعتبارا من 19 نيسان/أبريل أصبح بإمكان جميع البالغين في الولايات المتحدة تلقي اللقاح. ويمكن الآن أيضا تلقيح المراهقين بدءا من سن 12 عاما.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
55ca83a7-77f9-4e0f-a395-d4c2089c1a49

بعد ان قدمت مشاعر بأسلوب جديد .. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة ل اليسا

3-6-1024x755-1

ماغي بو غصن تخرج عن صمتها وترد على تعليقات فيليب أسمر المثيرة للجدل

1190205

هذا ما تقاضاه نجوم مسلسل فريندز في الحلقة الاستثنائية

10bcafcd4c7ba847950669f55cfc8edd

فنانة مصرية شهيرة تنجو من حادث سير مميت

9992229_1622403880

اشتهر بدور طرزان.. الموت يُغيب نجم عالمي شهير

60b40e4c4c59b75af0425bf0

الفنان ايمن رضا ينعى والدته