خطأ في مسلسل 'لعبة نيوتن' يثير الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل.. شاهد

الوكيل الاخباري - تفاعل جمهور مسلسل "لعبة نيوتن" مع أحداث الحلقة الحادية عشرة التي شهدت ولادة البطلة هنا طفلها، في أحد مستشفيات لوس أنجلوس الأمريكية.

اضافة اعلان



وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي المشهد على نطاق واسع بشيء من السخرية، حيث يظهر خلاله تمثال الحرية الموجود بنيويورك من أحد نوافذ غرفة المستشفى التي وضعت فيه هنا طفلها، والتي من المفترض أنها تقيم بمدينة لوس أنجلوس.



وبدأ رواد التواصل الاجتماعي في بناء العديد من الافتراضات الساخرة حول مدى إمكانية ظهور أحد المعالم الموجودة في نيويورك من نافذة في لوس أنجلوس، وخصوصا وأن المسافة بينهما تبعد حوالي 4000 ألف كيلو.



ويسرد مسلسل "لعبة نيوتن"، للمخرج تامر محسن، رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان.



وتم تصوير أحداث المسلسل بين مصر والولايات المتحدة، وهو رابع الأعمال التلفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.





شاشة نيوز