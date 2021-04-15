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الخميس، 15-04-2021 11:30 ص

خطأ يثير الجدل في مشهد للفنان ياسر جلال بمسلسله الجديد

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الوكيل الاخباري - علّق الفنان ياسر جلال على المشهد الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مسلسل "ضل راجل"، بعدما تداول الجمهور صورته وهو يجري مكالمة هاتفية ويمسك الهاتف بالمقلوب.

وقال ياسر جلال في التوضيح: "أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لاحظ إني ماسك الموبايل بالمقلوب في مشهد الميكروباص وأنا بكلم الزميلة نيرمين الفقي.. وهناك مشاهد التليفونات في المسلسلات يقوم مُساعد المخرج بالاتصال بالممثل ويتلو عليه الحوار الخاص بالمشهد على الموبايل ويتحدث معه".

وأوضح: "وأنا بعمل المشهد كنت سامع مساعد المخرج وبرد عليه والمشهد ده كان فيه حركة وركاب بتنزل وبتتحرك وبقوم وبنزل، وارد أكون ماسك الموبايل بالمقلوب بس أنا سامع المكالمة وسامع صوت مساعد المخرج وهو بيرد عليا".

وأشار إلى أنه أحياناً يمكنكم سماع صوت المتحدث عبر الهاتف دون أن تكون بقرب السماعة، قائلاً: "يحدث كثيراً إن جنبك حد بيعمل مكالمة وانت سامع رغم إن الموبايل لا هو معاك ولا على ودنك".

وأكد ياسر جلال أنه رغب في توضيح هذه المعلومة، ووعد المشاهدين بأن يلقى المسلسل إعجابهم لأنه يناقش قضية مهمة في إطار ممتع وجميل.

يذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من: اللبنانية نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

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