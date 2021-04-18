خطأ يثير الجدل والسخرية في مسلسل الفنانة ريهام حجاج الجديد

الوكيل الاخباري - تعرضت الفنانة المصرية ريهام حجاج لسخرية لاذعة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خطأ طريف أثناء تقديمها دور فتاة صعيدية الأصل من إحدى القرى، التي انتقلت للقاهرة في شبابها في ظروف ما زالت غامضة ضمن أحداث المسلسل.

اضافة اعلان



حيث ظهرت في أحداث الحلقة الرابعة، تعود لقريتها وتتحدث مع واحدة من سكانها، وعند سؤالها عن هوية المسؤول عن القرية الآن كشفت لها أن العمدة رجل طيب، لكن المتحكم هو شيخ الغفر، لتجيبها ريهام "بابي"!



بالتأكيد كلمة "بابي" على فتاة أصولها صعيدية وعاشت هناك أغلب حياتها، كما أن شقيقتها التوأم ما زالت تتحدث بلكنة صعيدية، أمر غير موجود في حياة أبناء الصعيد، الأمر الذي عرضها لسخرية رواد السوشيال ميديا.



ويشارك في بطولة مسلسل "وكل ما نفترق" ريهام حجاج وأحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

لها