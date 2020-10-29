خطوبة شقيق الراحل هيثم أحمد زكي.. شاهد

الوكيل الاخباري - احتفل رامي بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي بخطوبته، حيث أعلن عن ذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه فيموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفقها بالتعليق: "خطيبتي".

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وظهر رامي في الصورة مع خطيبته، وبدت في الخلفية صورة كبيرة واضحة معلّقة على الحائط لوالدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد.



كما يُذكر أن الإعلان عن تقديم السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي أحدث جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والثقافية منذ اللحظة الأولى لصدوره، كما أثارت ‏كتابة المسلسل حفيظة أسرة الفنان الراحل حول المضمون الذي سيتناوله المسلسل.‏





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