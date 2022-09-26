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الإثنين، 26-09-2022 12:59 م

خطوة جديدة من بسمة بوسيل تنفي امكانية طلاقها

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الوكيل الإخباري-شاركت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي لإحدى اغاني الفنان تامر حسني التي أداها في فيلم "بحبك"، وعلقت: "واحدة من أفضل أغنيات تيمو إطلاقاً".

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وقد ضجت صفحات السوشيال ميديا مسبقاً، بعد أن لاحظ رواد مواقع التواصل حذف بسمة بوسيل صورها مع زوجها تامر حسني عن صفحتها الرسمية، بخطوة غريبة اثارت الشكوك حول انفصالها عن زوجها  ، بالإضافة لتداول خبر إلغائها متابعته عبر الصفحة نفسها، وهو الأمر الصحيح، لكنها عادت وتابعته من جديد بعد وقت قصير.

 


 


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