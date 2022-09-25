خطوة جديدة من ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة تثير الشكوك حول عودتهما

الوكيل الإخباري-فوجئ متابعو النجمة المصرية ياسمين صبري، بأنها أعادت متابعة حساب طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر انستغرام.

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وبالمثل أعاد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الزوج السابق لياسمين صبري متابعتها عبر حسابه على انستغرام، وسط حالة من الجدل بين ملايين المتابعين للثنائي، وتساؤلات جديدة حول عودتهما مرة أخرى، أو على الأقل تمهيد جديد لعودتهما.

يذكر أن ياسمين أعلنت انفصالها رسمياً عن أبو هشيمة في الرابع من شهر مايو الماضي بعد عامين من الزواج.









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