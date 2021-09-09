خطوة مفاجئة لماكسيم خليل

الوكيل الإخباري - حالة حزن تسيطر على مكسيم خليل بعد رحيل والدته ستيلا خليل قبل أيام، ولكن في نفس الوقت سيفاجئ مكسيم خليل الجمهور بخطوة مفاجئة خلال الفترة المقبلة.

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علمت "نواعم" ان مكسيم خليل يستعد ليخوض مجال الإخراج التلفزيوني الدرامي للمرة الأولى بمسيرته المهنية من خلال عمل درامي جديد يحمل عنوان "بيت الممسوك"، الذي تدور أحداثه خلال عشرين حلقة تقريباً حول منزل يحمل بداخله الكثير من الأسرار بعد أن اختفى صاحبه فجأة حتى اعتقد جيرانه أنه وقع أسيراً للجن الذي يعيش في هذا المنزل.

ويتردد أن مكسيم هو من يؤدي بطولة المسلسل خاصة بعد نجاحه الجماهيري بجزئي مسلسل "المنصة" عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية، وتصدره قائمة مشاهدات المنصة بمواسمه الأول والثاني وقت عرضه.

وجدير بالذكر أن مسلسل "بيت الممسوك" من تأليف زهير الملا وإنتاج رائد سنان.

وغاب مكسيم خليل عن حضور جنازة والدته الراحلة لعدم وجوده في سوريا، لكنه وجه رسالة شكر لكل من حضر الجنازة نيابة عنه؛ بداية من شكران مرتجى وفراس إبراهيم وغيرهم من تلاميذ والدته في معهد فنون المسرحية في سوريا وأثناء مشوارها الفني أيضاً.





المصدر - لبنان 24