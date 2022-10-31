الإثنين 31-10-2022
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الإثنين، 31-10-2022 02:24 م

خطوة مفاجئة من أنغام تجاه أسرة شيرين عبد الوهاب-فيديو

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الوكيل الإخباري - خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، على قناة mbc مصر، وجه مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الشكر للفنانة أنغام على دورها الإنساني في أزمة شيرين عبد الوهاب.

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وقال مصطفى: "أنغام محتوية أسرة شيرين بشكل كبير، بالإضافة إلى الفنانة غادة عبدالرازق، وغيرهما من الفنانين الذين يقومون بدور إنساني وداعم للمطربة شيرين".

وكشف أن شيرين عبدالوهاب ردت على مدير أعمالها ميمي فؤاد من خلال الهاتف، وطلبت منه أن يرسل لي بوكيه ورد.

 

 

لها 

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