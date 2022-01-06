خلاف حاد بين ناصيف زيتون ومصطفى الآغا - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الإعلامي مصطفى الآغا فيديو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه والى جانبه الفنان ناصيف زيتون وعلق على الفيديو كاتباً " خلاف كبير بيني وبين ناصيف زيتون.. والسبب".

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وفي الفيديو سأل مصطفى ناصيف عن سبب عدم دعوته إلى حفل رأس السنة الذي أقامه في دبي ليرد ناصيف وهو يمزح : "ما عزمتك لأني ما بحبك" وتابع : "دعوتك لكنك لم تقبل كون زوجتك مسافرة" وضحك الاثنان قبل ان سأله مصطفى إن كان عدم حضوره من دون زوجتهجيداً ليجيب ناصيف "ممتاز"







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