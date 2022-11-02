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الأربعاء، 02-11-2022 12:18 م

خلاف في صالة بولينغ يؤدي لمقتل مغني راب أمريكي-صورة

ببربربرب


الوكيل الإخباري - لم يكن مغني الراب الأميركي "تيك أوف" يتوقع أن صالة البولينغ هي آخر مكان سيدخله في حياته، عندما ذهب للسهر هناك مع أصدقائه ليلة الاثنين.

ما حدث لاحقا هو أن "تيك أوف"، عضو فرقة "ميغوس" الشهيرة، تعرض لإطلاق نار داخل صالة البولينغ بولاية تكساس الأميركية، مما أرداه قتيلا.

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وأفاد موقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير، أن مغني الراب البالغ من العمر 28 عاما قد قتل فجر الثلاثاء.

 

وعرض موقع "تي إم زي" لقطات شاشة لمسرح الجريمة تظهر فيها جثة ملقاة على الأرض وحولها عدد من الأشخاص.

وكان تيكوف (واسمه الأصلي كيرسنيك كاري بول) يسهر برفقة أحد أعضاء فرقته عندما تلقت الشرطة قرابة الثانية والنصف فجرا بلاغا عن إطلاق نار في ناد للبولينغ وبمقتل شخص، وفقا لموقع "تي إم زي".


وأصيب شخصان آخران بجروح ونقلا إلى المستشفى.

 


 

سكاي نيوز 

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