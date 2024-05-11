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السبت، 11-05-2024 03:30 م

خوسيلو يحدد موعد حسم مستقبله مع ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - تحدث الإسباني خوسيلو ماتو، مهاجم ريال مدريد، عن مستقبله مع الميرنجي خلال الموسم المقبل.

ويلعب خوسيلو مع ريال مدريد لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من إسبانيول لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء نظير 1.5 مليون يورو في الصيف المقبل.

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وفي تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، علق خوسيلو على خيار الشراء في عقده مقابل 1.5 مليون يورو: "سنقرر هذا الأمر في نهاية الموسم، لكنني أعيش الحلم هنا".

وأضاف خوسيلو: "أستمتع بما يحدث لي هذه الأيام، وأركز بالفعل على الغد. أنا مستعد لبذل قصارى جهدي من أجل ريال مدريد".

وكان خوسيلو سجل هدفي فوز ريال مدريد على بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقاد الميرنجي إلى نهائي البطولة الأوروبية.

 

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