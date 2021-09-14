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الثلاثاء، 14-09-2021 11:25 ص

داليا احمد تُهاجر لبنان وتنتقل مع عائلتها الى مصر

داليا-احمد


الوكيل الإخباري - تمر مذيعة نشرة الاخبار في قناة الجديد داليا احمد في فترة مفصلية من حياتها العائلية والمهنية.

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فقد علمت "شاشات" انها انتقلت وعائلتها للاستقرار في مصر في ضوء الازمة التي يمر بها لبنان ولكنها ما زالت تزور لبنان بشكل منتظم، حيث تطل من وقت الى آخر على "الجديد" لتقديم النشرة المسائية.

 

غير ان الانتقال بين مصر وبيروت بشكل متواصل امر منهك بطبيعة الحال، وغير وارد بالنسبة الى احمد خصوصا وانها تتطلع للاستقرار في مصر، بعدما سجلت اولادها في احدى مدارس القاهرة، علما ان والدتها تقطن هناك ايضا، وهي مصرية الجنسية.

وكانت احمد تتحضر لتقديم برنامج خاص بها على القناة قبل ان تتسارع وتيرة تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان. وقد قدمت للادارة حلقات تجريبية نالت استحسانها. وهو برنامج سياسي نقدي ساخر، ويشكل فرصة كانت تتطلع اليها احمد بعد سنوات طويلة من تقديمها نشرات الاخبار. كما كان من المنتظر ان ينطلق برنامجها قريبا، غير ان خيار السفر اعاد خلط الاوراق من جديد.

 

لذا فضلت داليا ان تأخذ اجازة وتبتعد فيها مرحلياً عن الشاشة بداعي التفكير واتخاذ قرار نهائي.

المصدر - لبنان 24 

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