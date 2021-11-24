داليدا خليل تحل ضيفة شرف في مسلسل بارانويا - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة اللبنانية داليدا خليل صورة على انستغرام، لبوستر مسلسل جديد تحل فيه ضيفة شرف من انتاج شركة الصباح اخوان.

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وعلّقت داليدا على البوستر قائلة: "سعيدة بالتعاون للمرة الأولى مع شركة الصباح إخوان بمسلسل بارانويا، بدور "مايا" كضيفة شرف لهذا العمل و على أمل أن يعجبكم الدور و كل التوفيق للشركة المنتجة و كافة فريق العمل".



وعلّق الممثلون متمنين لها التوفيق في عملها الجديد.

مسلسل بارانويا من بطولة الممثل السوري قصي خولي ويشاركه عدد من نجوم الدراما منهم ريتا حايك وسعيد سرحان، سارة ابي كنعان وجنيد زين الدين وغيرهم, وهو من تأليف واخراج اسامة عبيد الناصر.

المصدر - لبنان 24