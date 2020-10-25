دانا مارديني تنفي تعرضها لوعكة صحية

الوكيل الإخباري_ كشفت الفنانة السّورية دانا مارديني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" حقيقة ما تم تداوله من انباء حول تعرضها لوعكةٍ صحية ألزمتها الفراش.

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حيث انها نفت تلك الانباء واشارت الى ان كل ما تم تداوله ليس الا مجرد شائعات لا صحة لها ، قائلة : "أنا صحتي منيحة والفضل لـ الله، عم يطلع حكي انه عندي مشاكل صحية ومريضة كتير".

المصدر : فوشيا

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