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الأحد، 25-10-2020 10:20 ص

دانا مارديني تنفي تعرضها لوعكة صحية

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الوكيل الإخباري_ كشفت الفنانة السّورية دانا مارديني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" حقيقة ما تم تداوله من انباء حول تعرضها لوعكةٍ صحية ألزمتها الفراش.

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حيث انها نفت تلك الانباء واشارت الى ان كل ما تم تداوله ليس الا مجرد شائعات لا صحة لها ، قائلة : "أنا صحتي منيحة والفضل لـ الله، عم يطلع حكي انه عندي مشاكل صحية ومريضة كتير".

 

المصدر : فوشيا 

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