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الإثنين، 20-09-2021 04:53 م

دانيال كريغ يودع عالم جيمس بوند بخطاب عاطفي بعد اختتام فيلم No Time to Die

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الوكيل الإخباري - بدأ النجم العالمي دانيال كريغ سلسلة اعماله التي تجسد العميل السري جيمس بوند في فيلم Casino Royale عام 2006. وبعد مشاركته بأربعة اعمال، عاد ليختتم مسيرته في هذه السلسلة في الفيلم الخامس No time to die، المقرر عرضه في دور العرض في 8 تشرين الاول / اكتوبر المقبل.

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ودع كريغ سلسلة جيمس بوند بخطاب عاطفي حيث قال :"أحببت كل ثانية من هذه الافلام وخصوصاً هذا الفيلم لانني استيقظت كل صباح واتيحت لي الفرصة للعمل معكم يا رفاق. وكان ذلك احد اعظم درجات التكريم في حياتي".

 

إلى جانب "كريغ" و"لاشانا لينش"، اشترك في الفيلم أيضًا "رامي مالك"، "ليا سيدوكس"، "بن ويشاو"، "نعومي هاريس"، "جيفري رايت"، "كريستوف والتز" و"رالف فينيس".

 

وكتبه "كاري جوجي فوكوناغا"، "نيل بورفيس"، "روبرت ويد" و"فويبي والر بريدج" وهو من إخراج "كاري جوجي فوكوناغا".

 

المصدر -الفن 

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