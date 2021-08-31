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الثلاثاء، 31-08-2021 12:16 م

داني عريضي يطرح Change Me

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الوكيل الإخباري - طرح المُغنّي والمؤلّف الموسيقيّ داني عريضي أغنيته المُصوّرة الجديدة بعنوان Change Me بالتعاون مع شركة " "Universal Music MENA .

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أغنية Change Me من كلمات وألحان داني عريضي وتحمل توزيعاً أوركسترالياً أضفى على العمل خصوصيّة ونكهة موسيقيّة مُتميّزة.

أغنية "Change Me" تتضمّن لعباً على الكلمات، وهي تتكلّم عن الأشخاص الذين يُحبّوننا ويتقبّلوننا كما نحن، فيقبلون الاختلاف في الأفكار بيننا ويحترمون كلّ تفاصيل شخصيّتنا دون السعي إلى تغييرنا. 


وعن هذا العمل، قال داني عريضي: هذه الأغنية تعني لي الكثير، خاصّة أنّني لطالما رأيت أنّ الفنّان يستطيع أن يُحدث تغييراً إيجابياً لدى الناس من خلال الموسيقى. 

 

وتابع داني قائلاً: أردت أن أوجّه من خلال "Change Me رسالة بيئيّة أيضاً، فتعاونت مع "جمعيّة حماية الطبيعة في لبنان SPNL" التي تُعنى برفع مُستوى الوعي إزاء القضايا البيئيّة وحماية المناطق الطبيعيّة في لبنان، وأطلقت تحدّياً عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ يقضي بتصوير فيديو خاصّ من خلال تطبيق Tiktok أو Instagram Reel على أنغام أغنية


 Change Me مُرفق بهاشتاغ #ChangeMeChallenge وسأتعاون مع SPNL بغرس شجرة باسمه بمُبادرة لمُكافحة التغيّر المناخيّ ودعم البيئة.

 

وختم داني بالقول: بإمكاننا جميعاً أن نترك بصمة إيجابيّة في هذا الكون وأن نكون التغيير الذي نُريد أن نراه وأن نتركه للأجيال القادمة سنزرع أنواعاً مُختلفة من الأشجار في الغابات اللبنانيّة، ما يُساعد على زيادة عدد الطيور والانتشار أكثر في الطبيعة وسيُساعد على مُقاومة التغيّر المناخي السائد.

 

المصدر - نواعم

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