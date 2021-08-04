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الأربعاء، 04-08-2021 02:31 م

داوود حسين يبكي بحرقة بسبب وفاة انتصار الشراح - فيديو

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الوكيل الإخباري - دخل الفنان الكويتي داوود حسين في نوبة بكاء حادّة حزناً على مواطنته الفنانة انتصار الشراح التي غيّبها الموت يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 59 عاماً في العاصمة البريطانية لندن، حيث سافرت برفقة نجليها سالم ودلال، للعلاج من أمراض في المعدة والكليتين، إضافة إلى أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر.

وكان حسين قد نعى الراحلة بقوله: إلى جنات الخلد أختي العزيزة لا أجد كلمات توفّي حقك خلال سنوات علاقة الأخوّة والزمالة والابتسامة التي جمعتنا اعذريني لا أجيد التعبير في أوقات الصدمات".

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وأضاف: "لا أصدق أنني أنعيك وأطلب لك الرحمة والمغفرة من العلي القدير وأن تكوني في جناته مع الصدّيقين والأبرار والشهداء أم سالم أختي الغالية يرحمك الباري ويثبتك عند السؤال إنا لله وإنا إليه راجعون الفاتحة على روحها الطاهرة".
وقدّم حسين والشراح أبرز الأعمال الكوميدية معاً مثل: "باي باي لندن" و"مع الأنغام" "وخذ وخل" و"كوكتيل" و"عش الزوجية"، و"فضائيات" وغيرها.

 

 

 

المصدر - لها

 




 

 


 

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