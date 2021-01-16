دخول قياسي من جورج وسوف إلى تيك توك

الوكيل الإخباري _ انضم الفنان السوري جورج وسوف إلى تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك"، حيث حقق نجاحا كبيرا بأول فيديو له على التطبيق تجاوز فيه الـ مليون مشاهدة.

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حيث انه قال : "أينما يكون أحباب "أبو وديع" سوف أكون، ولأن هناك الكثير من أحبابي على "تيك توك" قررت أن الحق بكم وفتحت حسابا فيه، ولكنني غلبتكم هذه المرة لأني أنا تبعتكم وبذلك نكون قريبين من بعضنا. أحبكم".



وأنهى جورج وسوف أول فيديو له على تطبيق "تيك توك" بتوجيهه قبلة إلى كافة معجبيه من حول العالم.



المصدر : سبوتنيك



