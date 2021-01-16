السبت 16-01-2021
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السبت، 16-01-2021 02:45 م

دخول قياسي من جورج وسوف إلى تيك توك

الفنان جورج وسوف- (أرشيفية) (Custom)


الوكيل الإخباري _ انضم الفنان السوري جورج وسوف إلى تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك"، حيث حقق نجاحا كبيرا بأول فيديو له على التطبيق تجاوز فيه الـ مليون مشاهدة.

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حيث انه قال : "أينما يكون أحباب "أبو وديع" سوف أكون، ولأن هناك الكثير من أحبابي على "تيك توك" قررت أن الحق بكم وفتحت حسابا فيه، ولكنني غلبتكم هذه المرة لأني أنا تبعتكم وبذلك نكون قريبين من بعضنا. أحبكم".


وأنهى جورج وسوف أول فيديو له على تطبيق "تيك توك" بتوجيهه قبلة إلى كافة معجبيه من حول العالم.

 

@georgeswassoufofficial
Happy to connect with all of you##georges_wassouf ##جورج_وسوف
♬ original sound - Georges Wassouf

 


المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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