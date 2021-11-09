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الثلاثاء، 09-11-2021 12:29 م

درة التونسية تكشف لأول مرة سبب انتقالها للعيش في مصر

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الوكيل الإخباري - صرّحت الممثلة التونسية درة انها اختارت الاستقرار في مصر لأنها هوليوود الشرق، عملت حياتها في مصر وأصبحت نجمة. 

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قالت درة في خلال جلسة تصوير ومقابلة مع هاربيرز بازار بأن قرار انتقالها الى مصر لم يكن سهلاً كان عليها ان تخاطر حبها للسينما المصرية هو ما دفع بها الى أخذ قرار العيش في مصر، ارادت ان تكون مثل ممثلات العصر الذهبي.


درة اليوم من اشهر وجوه التمثيل في مصر فهي مثلّت في اكثر من 50 فيلم ومسلسل تلفزيوني وتقول ان امها تفخر بمسيرتها الفنية.

 

 المصدر - الفن 

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