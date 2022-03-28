الإثنين 28-03-2022
الوكيل الاخباري

مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة: الصقيع هو السبب

إيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

تراجع سعر الذهب عالميا 1% مع ارتفاع الدولا

هام من هيئة الطاقة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة

عويس: نسعى لإيجاد نظام بديل للتعليم الموازي

مراكز تجارية جديدة لصرف سلف المتقاعدين الشرائية

الإعلان عن توفر آلاف الوظائف في قطر - رابط التسجيل

مطالب بتأجيل تطبيق التعرفة الكهربائية إلى بعد رمضان

الدغمي يطلب التسجيل لانتخاب لجنة صحة وبيئة جديدة

الإثنين، 28-03-2022 01:55 م

درة تثير الجدل بحديثها عن المرأة - فيديو

N5eMg


الوكيل الإخباري - حلّت الفنانة درة ضيفةً على برنامج "تاء التأنيث" الذي يذاع عبر قناة Gossips في موقع "يوتيوب" حيث أجابت عن أسئلة تتعلق بحياتها الخاصة، سواء من فترة طفولتها أو الآن، وأخرى تتعلق بالمرأة بشكل عام.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الصور النمطية عن المرأة، مثل التصرفات التي تعتبر عادية إذا قام بها الرجل، أو الأشياء التي لا ينتظر أن تقوم بها المرأة عموماً، أو أكثر الأسئلة عن المرأة شيوعاً على محرك البحث "غوغل".

اضافة اعلان


وقالت درة خلال اللقاء: "أنا "فيمينست" بمعنى دعمي لمطالبة المرأة بحقوقها، لكن لست مع أن تكون المرأة ضد الرجل أو العكس، ولا أؤمن بفكرة أن المرأة أقوى من الرجل أو العكس، وأعتقد أنهما متكافئان".

 

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (4)

منى زكي تحيي ذكرى أحمد زكي بكلمات مؤثرة - صورة

20220327203112006

أول تعليق لحنان ترك بعد تعافيها من فيروس كورونا

378522_0

محمد رمضان ينقذ معجباً من الأمن-فيديو

12_11

مي عز الدين حزينة وتكشف عن معاناتها في رمضان - صورة

image (2)

وفاة فنان مصري مشهور بعد مشاركته في مسلسل برمضان - صورة

338621_0

شاهد.. ياسمين صبري تتحدث عن سبب مشاركتها في لندن بالعربية