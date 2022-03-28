درة تثير الجدل بحديثها عن المرأة - فيديو

الوكيل الإخباري - حلّت الفنانة درة ضيفةً على برنامج "تاء التأنيث" الذي يذاع عبر قناة Gossips في موقع "يوتيوب" حيث أجابت عن أسئلة تتعلق بحياتها الخاصة، سواء من فترة طفولتها أو الآن، وأخرى تتعلق بالمرأة بشكل عام.



وتطرق اللقاء إلى عدد من الصور النمطية عن المرأة، مثل التصرفات التي تعتبر عادية إذا قام بها الرجل، أو الأشياء التي لا ينتظر أن تقوم بها المرأة عموماً، أو أكثر الأسئلة عن المرأة شيوعاً على محرك البحث "غوغل".

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وقالت درة خلال اللقاء: "أنا "فيمينست" بمعنى دعمي لمطالبة المرأة بحقوقها، لكن لست مع أن تكون المرأة ضد الرجل أو العكس، ولا أؤمن بفكرة أن المرأة أقوى من الرجل أو العكس، وأعتقد أنهما متكافئان".

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