السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 04:36 م

درة تشوق متابعيها لفيلمها الجديد "جدران"

7907221_1656590689


الوكيل الإخباري-نشرت الممثلة التونسية درة برومو ترويجي لفيلمها الجديد "جدران" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

الفيلم من نوع السيكودراما والرعب الاجتماعي وعنوانه "جدران" وسوف يتم طرحه في دور العرض في نصف شهر حزيران/يونيو عبر إحدى المنصات.


الفيلم من إخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، ويشارك الممثلة درة في بطولة الفيلم الممثلون نيكولا معوض وأحمد بدير و فراس سعيد وهند عبد الحليم وحنان سليمان. وتلعب فيه درة دورين أولهما شخصية ليلى وهي نحاتة وتتكتم عن تفاصيل الشخصية الثانية. وتدور أحداث الفيلم بين الحاضر والماضي.

 


 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5642982_1656654995

هذا ما قاله عمر كمال لوالدته- صورة

93426b8664

وفاة ابن اعلامية لبنانية شهيرة بعد شهر من دخوله في غيبوبة- صورة

8603264_1656658402

وائل كفوري يتخذ هذا القرار المفاجئ

620d83f6423604655f17f3dc

صورة - هند صبري تمازح المتابعين وتدعوهم لحضور فيلمها "كيرة والجن"

assiwalid12

نجل الفنان عاصي حلاني يحتفل بيوم ميلاده -صور

290034453_567156641448158_9016736222309370660_n

هاني شاكر يحيي حفلاً في لبنان 17 تموز المقبل