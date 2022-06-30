درة تشوق متابعيها لفيلمها الجديد "جدران"

الوكيل الإخباري-نشرت الممثلة التونسية درة برومو ترويجي لفيلمها الجديد "جدران" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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الفيلم من نوع السيكودراما والرعب الاجتماعي وعنوانه "جدران" وسوف يتم طرحه في دور العرض في نصف شهر حزيران/يونيو عبر إحدى المنصات.



الفيلم من إخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، ويشارك الممثلة درة في بطولة الفيلم الممثلون نيكولا معوض وأحمد بدير و فراس سعيد وهند عبد الحليم وحنان سليمان. وتلعب فيه درة دورين أولهما شخصية ليلى وهي نحاتة وتتكتم عن تفاصيل الشخصية الثانية. وتدور أحداث الفيلم بين الحاضر والماضي.





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