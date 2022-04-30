دعوى قضائية من العدل غروب ضد مهاجمي فاتن أمل حربي

الوكيل الإخباري - أقامت شركة "العدل غروب" دعوى قضائية ضد سمير صبري المحامي تطالبه فيها بتعويض مالي كبير قيمته ٢٥ مليون جنيه وذلك بسبب الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة الإساءة إليها والتطاول عليها والتشهير بها عبر الوسائط الالكترونية، باعتبارها الشركة المنتجة لمسلسل "فاتن أمل حربي" لنيللي كريم.

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وكان المحامي سمير صبري قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد شركة العدل منتج مسلسل "فاتن أمل حربي" تم تداول محتواه على نطاق واسع عبر الوسائط الإلكترونية، اتهم فيه القائمين على المسلسل بجريمة ازدراء الدين الإسلامي وهدم ثوابت الدين والتشكيك فيه ونشر القيم السلبية في المجتمع ، وتشويه صورة رجال الدين. مطالباً بإحالتهم للمحاكمة.



وأكدت الشركة أن هذه الاتهامات الكاذبة والأقاويل المغرضة رأت فيها شركة العدل تطاولاً عليها وإساءة إليها وتشهيراً بها.



وقد قيدت دعوى التعويض تحت رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٢ الدائرة ٨ تعويضات جنوب القاهرة ، وحدد لنظرها أول جلسة بتاريخ 2 حزيران (يونيو) القادم.

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