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الثلاثاء، 22-12-2020 11:59 ص

دعوى قضائية من نوع آخر.. فنانة مصرية تجبر طليقها على رؤية طفلهما - صور

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الوكيل الاخباري - في خطوة غريبة ونادرة الحدوث، رفعت فنانة مصرية شهيرة، قضية هي الأولى من نوعها في المحاكم المصرية، فضلا عن عدم وجودها في القانون المصري، ولكنه قلب الأم، الذي يقدم على أي شيء لسعادة الابن، هذا ما أكدته الفنانة مي حسن.

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وأضافت الفنانة، خلال حوارها لبرنامج الحياة اليوم، أن: "هناك موقفا حدث في آخر ميلاد لنجلي، واكتشفت أنه اشتكى من والده بسبب الهدية التى جلبها له، والتي تبين أنها تناسب طفلا في عمر الثلاث سنوات رغم بلوغه الـ11 عاما".


وصرحت بالقول:
"مش عاوزة ابني يتعقد... علشان كدة رفعت القضية".

وأكملت الفنانة مي حسن، إنه: "لم يكن هناك خصومة بينها وبين طليقها، ولكن سبب رفع الدعوى هو الابن، ولكي يرى والده ويشعر مثل بقية الأطفال بالتقرب من الوالد، موضحة أن الطفل أصبح لديه حالة نفسية سيئة لعدم وجود والده".



سبوتنيك

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