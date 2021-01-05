الثلاثاء 05-01-2021
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي يزف بشرى سارة لهذه الفئة - فيديو

لجنة الأوبئة للوكيل : مبالغة وتهويل حول سلالة كورونا الجديدة - فيديو

تحـذير من الضمان الاجتماعي

أسعار الذهب الثلاثاء 5/1/2021

الضمان الاجتماعي للوكيل : ارتفاع عدد المدارس الخاصة المستفيدة من استدامة

وفيات الثلاثاء 5/1/2021

شارع المية .. حادث سير والدوريات الخارجية تكشف التفاصيل - صور

الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 6 درجات

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها في مقرها الرئيسي اليوم

رئيس ديوان الخدمة المدنية يوضح للوكيل بعد شكوى من المواطنين ويوعز بحل فوري

الثلاثاء، 05-01-2021 01:22 م

دفن إلياس الرحباني دون جنازة بعد وفاته بفيروس كورونا

1498448_1609770704


الوكيل الاخباري - ذكرت تقارير، اليوم الثلاثاء، أنه تم دفن جثمان الموسيقار اللبناني الراحل، إلياس الرحباني، دون إقامة جنازة له.

اضافة اعلان

وكشف موقع "إي تي بالعربي" أن الراحل دفن في منطقة أنطلياس في لبنان دون جنازة.

 

وأضاف الموقع أن أسرة الرحباني قرروا حجر أنفسهم لمدة أسبوع، بعد إصابة إلياس الرحباني المفاجئة بفيروس "كورونا" المستجد، على أن يقيموا بعدها حفل تأبين للراحل.

كما أن الرحبانية طلبوا من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان أن تمنحها بعض الوقت لإعطاء تفاصيل العزاء.


وغيب الموت الموسيقار اللبناني، إلياس الرحباني، أمس الاثنين، إذ توفي عن عمر 83 عاما بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

 

والراحل إلياس الرحباني من مواليد عام 1938، وهو موسيقي وملحن وموزع وقائد أوركسترا، وكاتب أغاني، والشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1986429

وفاة الشاعر العراقي الفريد سمعان عن عمر ناهز 92 عاما

main_image5ff40e5319980

وعد تُعلن إصابتها بفيروس كورونا

3746446-761978812

عمل فني جديد للفنان أحمد حلمي.. فيديو

173-155940-tania-roberts-james-bond_700x400

بعد إعلان وفاتها.. ممثلة أمريكية شهيرة تفاجئ الجميع بعودتها

4b59fa0f-7e2b-4d56-95ee-808550180ddf_16x9_1200x676

محمد رمضان في أول ظهور له خلال كواليس مسلسله الجديد.. شاهد

2020_1_1_13_51_16_577

كورونا يصل إلى عائلة أحمد السقا وزوجته

أخبار متعلقة
unnamed

كورونا تضرب عائلة الفنان الراحل محمود ياسين

moa

​محمد الشرنوبي​ يعلن عن إصابته ب​فيروس كورونا​

maxresdefault

زوجة عمرو ياسين تعلن إصابتها بفيروس كورونا

317781_0

ميرهان مجدي تعلن إصابتها بكورونا

297673-الفنانة-صابرين

آخر تطورات حالة صابرين الصحية

71c3d321-fc42-47be-b394-b2ff428ff426

توم كروز يهدد بطرد طاقم تصوير فيلمه الجديد