دفن إلياس الرحباني دون جنازة بعد وفاته بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - ذكرت تقارير، اليوم الثلاثاء، أنه تم دفن جثمان الموسيقار اللبناني الراحل، إلياس الرحباني، دون إقامة جنازة له.

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وكشف موقع "إي تي بالعربي" أن الراحل دفن في منطقة أنطلياس في لبنان دون جنازة.

وأضاف الموقع أن أسرة الرحباني قرروا حجر أنفسهم لمدة أسبوع، بعد إصابة إلياس الرحباني المفاجئة بفيروس "كورونا" المستجد، على أن يقيموا بعدها حفل تأبين للراحل.



كما أن الرحبانية طلبوا من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان أن تمنحها بعض الوقت لإعطاء تفاصيل العزاء.



وغيب الموت الموسيقار اللبناني، إلياس الرحباني، أمس الاثنين، إذ توفي عن عمر 83 عاما بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

والراحل إلياس الرحباني من مواليد عام 1938، وهو موسيقي وملحن وموزع وقائد أوركسترا، وكاتب أغاني، والشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.



سبوتنيك

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