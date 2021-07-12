دلال عبد العزيز تسأل ابنتيها لأول مرة عن سمير غانم.. وهذا ردهما

الوكيل الإخباري _ بدأت الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز تتحسن بشكل تدريجي حيث انها استطاعت الحديث مع الأطباء، بعدما كانت متواجدة بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وقد كشف مصادر مقربة من الفنانة إنها بدأت تشعر برحيل زوجها، ولكنها تحاول أن تكذب إحساسها، وتتردد في حديثها الذي لا يطول كثيرا، حيث تقول دوما: "أنا راضية بأمر الله".



وأشارت إلى أن الأطباء أخبروا ابنتيها بأهمية عدم تأكيد شعورها بوفاة زوجها، حتى لا يؤثر عليها ويقلل رغبتها في تلقي العلاج، ومحاولة على أن زوجها على قيد الحياة وفي حاجة لها، ما يجعلها متحمسة للعلاج والخروج من المستشفى.

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وأضافت الصحيفة أن "دلال عبدالعزيز كلما تحاول السؤال عن زوجها الفنان سمير غانم، يكون رد ابنتيها دنيا وإيمي، عليها أن حالته الصحية غير مستقرة، ولا تختلف كثيرا عن حالتها، بالإضافة إلى أنه غير قادر على الحديث".

المصدر : سبوتنيك