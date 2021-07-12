الإثنين 12-07-2021
الوكيل الاخباري

لحظة النطق بالحكم على المتهمين في قضية الفتنة - فيديو

162995 متقدم لامتحان الثانوية العامة يوم غد الثلاثاء

محامي عوض الله يطلب إحالة قرار أمن الدولة إلى التمييز

الخصاونة يرعى إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء 2021

تحويلات مرورية على طريق الشونة الجنوبية /الكفرين

الرفق بالحيوان على حساب الرفق بالإنسان يعرض 6 أطفال للنهش من كلب واحد في عمّان

الحكم على المتهمين في قضية الفتنة بالحبس لمدة 15 عاما -صور

مستوطنون يقتحمون الأقصى

2.2 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأميركية بالأردن

معالجة 197 نزيلا في مركز إصلاح بيرين من آفة المخدرات

الإثنين، 12-07-2021 08:53 ص

دلال عبد العزيز تسأل ابنتيها لأول مرة عن سمير غانم.. وهذا ردهما

60e82b164236047ce91a2f41


الوكيل الإخباري _ بدأت  الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز تتحسن بشكل تدريجي حيث انها استطاعت الحديث مع الأطباء، بعدما كانت متواجدة بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقد كشف مصادر مقربة من الفنانة إنها بدأت تشعر برحيل زوجها، ولكنها تحاول أن تكذب إحساسها، وتتردد في حديثها الذي لا يطول كثيرا، حيث تقول دوما: "أنا راضية بأمر الله".

وأشارت إلى أن الأطباء أخبروا ابنتيها بأهمية عدم تأكيد شعورها بوفاة زوجها، حتى لا يؤثر عليها ويقلل رغبتها في تلقي العلاج، ومحاولة على أن زوجها على قيد الحياة وفي حاجة لها، ما يجعلها متحمسة للعلاج والخروج من المستشفى.

اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة أن "دلال عبدالعزيز كلما تحاول السؤال عن زوجها الفنان سمير غانم، يكون رد ابنتيها دنيا وإيمي، عليها أن حالته الصحية غير مستقرة، ولا تختلف كثيرا عن حالتها، بالإضافة إلى أنه غير قادر على الحديث".

 

المصدر : سبوتنيك 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
255801-1547589956

بهذه الطريقة يروّج أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد يوم وليلة - صورة

20200903000904678

إبن شقيق رامي جمال يحرجه بسبب مرض البهاق - فيديو

1518097407901531500

شاهد .. نينا عبد الملك تكشف عن جنس طفلها الثاني

5628321_1617547930

منة فضالي تنشر صورا من زيارتها لمدينة إسطنبول

شيرين

تمبالاند يندهش بأغنية نساي لـ شيرين عبد الوهاب - فيديو

2854ab8966dc009b53b84b465a82104b

وائل كفوري يتصدّر ترند ​يوتيوب بأغنيته البنت القوية - فيديو

أخبار متعلقة
dsc_0155

فارس الحلو ينعى والد زوجته عبد الله عويشق - صورة

hind_bh_127463554_131377788525100_2439267476970642159_n

الموت يفجع الفنانة ​هند البحرينية - صورة

image

وفاة الفنانة المصرية سحر كامل

بدر الشعيبي

وفاة الشقيقة الصغرى للفنانين السعوديين بدر ومحمد الشعيبي - صورة

دنيا

فيديو .. دنيا سمير غانم تكشف عن وصية والدها في أول ظهور لها

5970699931580422358

حسن الردّاد يواصل تصوير أعماله بعد تجاوزه أحزانه