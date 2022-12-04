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الأحد، 04-12-2022 08:51 ص

دموع الفنان غسان مسعود خلال حفل خطوبة ابنته تتصدر الترند .. فيديو

من-هو-الفنان-غسان-مسعود


الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مؤثرة جمعت الفنان السوري غسان مسعود بابنته لوتس خلال عقد خطوبتها على الفنان هافال حمدي، نجل الفنان الراحل دموع غسان مسعود خلال حفل خطوبة إبنته لوتس


ورصدت عدسات الكاميرات الدموع في عيني مسعود لحظة احتضانه ابنته الكاتبة والمخرجة الشابة وتصدر مقطع الفيديو الترند خلال الساعات الماضية .

وحضر عدد كبير من مشاهير الفن السوري حفل الخطوبة على غرار محمود نصر الذي نشر فيديوات عديدة من المناسبة السعيدة. 

وقدمت لوتس مسعود العديد من الأعمال الدرامية، منها في المسرح: "كأنو مسرح" و"هوى غربي"، وعلى صعيد الأفلام "الخروج إلى الداخل". "لها"

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