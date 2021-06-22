دنيا بطمة تتصدر الترند بعد طرحها اغنيتها الجديدة - صورة

الوكيل الإخباري - إحتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بتصدّر أغنيتها الجديدة "حب المصالح" لائحة "الترند" على "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات من إطلاقها.

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ونشرت دنيا عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة أوضحت من خلالها تصدّر "حب المصالح" الترند العالمي بعدّة دول، وعلّقت :"يا صباح الترند العالمي والمغربي والإسباني والسعودي والإماراتي والعراقي والجزائري طبعاً رقم واحد بالمغرب، 29 الترند العالمي".



"حب المصالح" من كلمات عماد الأسعد، وألحان أسعد حسن، وتوزيع موسيقي حمزة الغازي، أما الفيديو كليب فهو من إخراج زوجها المنتج البحريني محمد الترك، وظهرت دنيا بإطلالة لافتة، معتمدة على تسريحة الضفيرة الطويلة، وزينت شعرها وعنقها بالأكسسوارات الضخمة، وارتدت فستاناً طويلاً أسود.

المصدر - الفن



