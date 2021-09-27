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الإثنين، 27-09-2021 11:10 ص

دنيا بطمة تتعرض للسخرية بعد نفيها إجراء أي عملية تجميل - فيديو

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الوكيل الإخباري - سخر العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، من الفنانة المغربية دنيا بطمة، بعد أن صرحت خلال لقاء تلفزيوني بأنها لم تجري أي عملية تجميل.

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ناشطو مواقع التواصل الإجتماعي عمدوا إلى البحث عن صور قديمة لـ بطمة، مع إنطلاقتها، وأرفقوها بالفيديو الذي أعلنت فيه الخبر الذي إعتبره معظهم أنه لا يمت للحقيقة بصلة.


وقد ظهر الإختلاف والفرق بين صور بطمة القديمة والحالية بشكل واضح، وبدأ متابعو بطمة يكشفون أيضاً العمليات التجميلية التي أجرتها، من فيلر إلى بوتوكس، وعمليات تعديل للأنف.

 

 

المصدر - الفن 

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