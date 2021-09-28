دنيا بطمة تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صور

الوكيل الإخباري - ضجت الفنانة المغربية دنيا بطمة مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها انها لا تخضع لعمليات تجميل بل هي تهتم ببشرتها كثيرا وعلى ما يبدو لم يقنع هذا الكلام الجمهور التي سخر منها اذ ان شكلها اختلف كثيرا بين السابق والان خصوصاً عندما كانت مشتركة في احد برامج الهواة.

اضافة اعلان



وما صدم الجمهور أكثر نشرها صور جديدة لها بدت مختلفة فيها عن أحدث صورها وكأنها تتغير كل يوم حتى ان المتابعين اشاروا انها تظهر كل مرة بوجه وشكل جديدين وهذا ما يصدمهم في كل مرة.

المصدر - الفن