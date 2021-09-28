الثلاثاء 28-09-2021
الوكيل الاخباري

الحبس سنتين لعشريني قتل جده بالخطأ

أسعار الذهب الثلاثاء 28/9/2021

زواتي: الأردن من أكبر منتجي الفوسفات والبوتاس والأسمدة في العالم

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

محاولة ابتزاز ب350 ألف دينار والأمن يحذر

وفيات الثلاثاء 28/9/2021

50 طبيباً أردنياً ضحية كورونا

الصحة لـ الوكيل : قرار بإزالة الحاجز البلاستيكي في وسائل النقل العام

مناشدة عبر برنامج الوكيل لمخالفة من يستعرض بمركبته ليلا

25 اصابة بانفجار في السويد

الثلاثاء، 28-09-2021 10:06 ص

دنيا بطمة تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صور

batma20210811.ipj_-730x438


الوكيل الإخباري - ضجت الفنانة المغربية دنيا بطمة مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها انها لا تخضع لعمليات تجميل بل هي تهتم ببشرتها كثيرا وعلى ما يبدو لم يقنع هذا الكلام الجمهور التي سخر منها اذ ان شكلها اختلف كثيرا بين السابق والان خصوصاً عندما كانت مشتركة في احد برامج الهواة.

اضافة اعلان


وما صدم الجمهور أكثر نشرها صور جديدة لها بدت مختلفة فيها عن أحدث صورها وكأنها تتغير كل يوم حتى ان المتابعين اشاروا انها تظهر كل مرة بوجه وشكل جديدين وهذا ما يصدمهم في كل مرة.


المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82021411510614897306

شاهد...أبشع صورة لكارينا كابور تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

133-020630-donia-samir-ghanem_700x400

شاهد ...دنيا غانم تنهار بكاءً وتفقد السيطرة خلال تسلمها تكريم لوالديها

fe4c90f2-7092-48dc-a7b9-dad901ccb5d7

عبادي الجوهر في نوبة بكاء على مسرح - فيديو

5295071_1554284225

زينة مكي تلتقي بعائلتها للمرة الاولى منذ سنة و10 أشهر - فيديو

2202017212719524165482

علا الفارس ترد على أنباء إقالتها من قناة الجزيرة القطرية

3702021-1946349548

أنجلينا جولي ترتبط بفنان شهير يصغرها بـ 16 سنة - صور

أخبار متعلقة
3702021-1946349548

أنجلينا جولي ترتبط بفنان شهير يصغرها بـ 16 سنة - صور

ff42d29c-eeb0-4a7d-a2da-c64dd0c0d9d8_16x9_1200x676

دنيا بطمة تتعرض للسخرية بعد نفيها إجراء أي عملية تجميل - فيديو

DTE0pLZW4AAaQ3e

سعر فستان ياسمين صبري يثير دهشة رواد مواقع التواصل الإجتماعي - صور