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الثلاثاء، 10-08-2021 11:30 ص

دنيا سمير غانم تبكي الجمهور بأول تعليق بعد وفاة والدتها - صور

ييييييييييييييييي


الوكيل الإخباري - خرجت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن صمتها وعبّرت عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن ألمها الشديد بعد وفاة والدتها الممثلة المصرية دلال عبد العزيز.

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ونشرت عبر صفحتها الخاصّة صورة تجمعها بوالدتها، وعلّقت بكلمات مؤثرة: "ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي، انت علمتيني الرضا و أنا راضية و علمتيني أقول على كل حاجة "الحمد لله" و أخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك و تعبك كانت "الحمد لله" أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف و مع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم و رسالتكم في الدنيا انا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني اوي بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم و يصبرني ربنا يرحمكوا و يسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس".

 

وحرص الفنانون على مواساة دنيا بتعليقاتهم، ومنهم درّة زروق، أحمد السعدني، هنا الزاهد، كريم عبد العزيز وغيرهم.

 



 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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