دنيا سمير غانم تتحدث عن الحالة الصحية لوالدتها

الوكيل الإخباري _ قالت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، أن والدتها دلال عبد العزيز لا زالت في العناية المركزة، وتخضع حالياً لرعاية صحية.





وأشارت الى أن حالتها لا تسمح بأن تعلم بوفاة زوجها الممثل المصري سمير غانم.



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ونشرت دنيا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة عائلية قديمة تجمعها مع والدتها ووالدها الراحل ، بالإضافة لشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم.

وعلّقت بالقول : والله العظيم دعاؤكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هي في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده.

وتابعت : شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا و يصبرنا على فراقه و يشفى ماما يا رب.



المصدر : الامارات نيوز