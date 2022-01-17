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الإثنين، 17-01-2022 12:57 م

دنيا سمير غانم تحتفل بميلاد والدتها الراحلة - صورة

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الوكيل الإخباري - وجّهت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم معايدة خاصة بمناسبة يوم ميلاد والدتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، وتفاعل معها الجمهور والنجوم بتعليقات مليئة بالحب، متمنين لها ولشقيقتها إيمي الصبر والسلوان.

ونشرت دنيا صورة لوالدتها الراحلة وعلّقت عليها بالقول: "الرضا اللي علمتيهولي هو اللي مخليني مستحملة فراقك يا أجمل و أعظم و أحن أم في الدنيا، ربنا يجمعنا بيكي إنت وبابي على خير ويا رب تكوني مرتاحة وسعيدة زي ما كنتي عايشة بتريحي كل الناس... عيد ميلاد سعيد في الجنة يا أمي يا حتة من قلبي".

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