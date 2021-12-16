دنيا سمير غانم تخرج من حالة الحداد وتحتفل بعيد ميلاد صديقتها - صورة

الوكيل الإخباري - استطاعت الفنانة دنيا سمير غانم كسر حالة الحداد التي كانت تعيشها بسبب وفاة والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وظهرت في احتفال بمناسبة عيد ميلاد إحدى صديقاتها.

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ونشرت دنيا صورة لها من الاحتفال بين صديقاتها، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلةً: "كل سنة وأنت طيبة الجميلة من برا ومن جوا وبتمنالك السعادة والسلام في حياتك ويا رب دايماً نتشارك أفكارنا وضحكتنا وحلويتنا".





وتُعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة دنيا سمير غانم في احتفالية خاصة بعد فترة الحداد على رحيل والديها.





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