الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الخلايلة يسأل الحكومة عن اتفاقيات المياه مع سوريا

الروابدة: علينا اشراك المواطن بصنع القرار وليس صاحب رأي

8 كتل نيابية تضم 121 نائبا و9 نواب مستقلين في الدورة العادية الأولى

إحالة المحافظ علي ماضي إلى التقاعد

طبيب الفقراء "فارس اشرق لبن" يرحل تاركا وراءه حزناً يخيم على المفرق

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4,089 مليون مسافر في الأردن منذ بداية العام

الإعلان عن نقاط المنح والقروض الجامعية - رابط

الحموي: المخابز تعمل 24 ساعة.. وزيادة وعي المواطنين في المنخفضات

الخميس، 16-12-2021 04:04 م

دنيا سمير غانم تخرج من حالة الحداد وتحتفل بعيد ميلاد صديقتها - صورة

161661Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - استطاعت الفنانة دنيا سمير غانم كسر حالة الحداد التي كانت تعيشها بسبب وفاة والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وظهرت في احتفال بمناسبة عيد ميلاد إحدى صديقاتها.

اضافة اعلان


ونشرت دنيا صورة لها من الاحتفال بين صديقاتها، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلةً: "كل سنة وأنت طيبة الجميلة من برا ومن جوا وبتمنالك السعادة والسلام في حياتك ويا رب دايماً نتشارك أفكارنا وضحكتنا وحلويتنا".

 


 

وتُعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة دنيا سمير غانم في احتفالية خاصة بعد فترة الحداد على رحيل والديها.

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3783338_1605088913

شرط عبلة كامل للعودة الى التمثيل

133-645x485

صدور الحكم النهائي في قضية عمرو أديب تجاه محمد رمضان - صورة

czo1NDoiaHR0cHM6Ly93d3cuYXNzYXdzYW5hLmNvbS9wb3J0YWwvaW1hZ2UvaW1naWQ1MzcwMjQuanBnIjs=

وفاة ناصر القصبي تتصدر الترند

5415216-28693526

تفاصيل ألبوم شيرين عبدالوهاب وموعد طرحه

9eee4b5f-f895-46c8-8323-8b2321234c24

شاهد...الحرب تشتعل بين يعقوب بوشهري وفهد الزهراني

image (4)

كارينا كابور تعلن إصابتها بهذا المرض

أخبار متعلقة
دنيا-سمير-غانم-تسليم-أهالي-1

رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم لوالديها - فيديو

263277486_7719061568133791_2203847330676751779_n

شاهد...دنيا سمير غانم تنشر فيديو كواليس تعلمها لغة الإشارة

47694

شاهد ...دنيا سمير غانم تظهر في احتفالية أمام السيسي

6796621-801048391

رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم لنيللي - صور