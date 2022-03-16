دنيا سمير غانم تدعم أطفال الحروب في سوريا - صورة

الوكيل الإخباري - تبنت الفنانة دنيا سمير غانم مبادرة كبيرة للتبرع لأطفال سوريا المتضررين من جراء الحرب التي اندلعت منذ إحدى عشرة سنة.



ونشرت دنيا عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" صورة مجمعة لبعض الأطفال الذي شردتهم الحرب وعلقت عليها قائلة: "النهارده ذكرى مرور 11 سنة على الأزمة في سوريا، ورغم كل الوجع والتحديات، الأطفال هم لسة رمز الأمل والحلم بعالم أفضل ومستقبل أجمل".

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وتابعت: "كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسيف مصر، بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسيف عشان نقدر نساعد كل الأطفال السوريين إنهم مايتحرموش من حقوقهم والخدمات الضرورية لهم.

لها

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