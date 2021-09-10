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الجمعة، 10-09-2021 11:39 ص

دنيا سمير غانم تستذكر والديها الراحلين في تهنئة رقيقة لزوجها

دنيا


الوكيل الإخباري - بكلمات رقيقة هنأت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم زوجها الإعلامي المصري رامي رضوان بمناسبة عيد ميلاده، مستذكرة والديها الراحلين بالمناسبة.

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وكتبت دنيا سمير غانم منشورا على حسابها في موقع "فيسبوك" صباح اليوم الجمعة، راجية أن تتحقق دعوات و الديها له قائلة "لإنك فعلا تستاهلها".


وكانت الفنانة دنيا سمير غانم قد كتبت في الثالث من سبتمبر منشور حنين واشتياق لوالديها الراحلين، قالت فيه: "وحشتوني اوي يا حبايبي.. اللهم ارحمهم و اغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة و ادخلهم الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب".


وكانت الفنانة المصرية قد فقدت والدها الممثل الكوميدي الشهير سمير غانم في 20 مايو الماضي، فيما توفيت والدتها الفنانة دلال عبد العزيز يوم 7 أغسطس المنصرم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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