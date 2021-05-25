دنيا سمير غانم تنشر فيديو مؤثر لوالدها قبل رحيله.. شاهد

الوكيل الاخباري - شارك الإعلامي المصري، رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، مقطع فيديو مؤثر للفنان الراحل سمير غانم، وهو يقدم فيه مجموعة من النصائح في الحياة.

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وحاز الفيديو الذي نشرته الفنانة دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان، على إعجاب الآلاف من متابعيه ومحبي الفنان الراحل، خلال فترة قليلة، حيث علق عليه قائلا: "وداعا سمير غانم ..الدنيا حلوة وعجيبة قوي!!".

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.





سبوتنيك