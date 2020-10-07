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الأربعاء، 07-10-2020 01:15 م

دنيا سمير غانم تهنئ بشرى بعيد ميلادها

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الوكيل الإخباري _ هنأت الفنانة دنيا سمير غانم الفنانة بشرى من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" بمناسبة عيد ميلادها.

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حيث انها نشرت صورة لها جمعتها ببشرى وبزوجها الإعلامي رامي رضوان ، وارفقتها بتعليق قالت فيه :" عيد ميلاد سعيد للجميلة من الداخل والخارج ". 

 

لتنهال عليها التعليقات متمنين  لها سنة سعيدة .

 

المصدر : صدى البلد 
 

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