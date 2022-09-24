دنيا سمير غانم توجه رسالة لزوجها رامي رضوان

الوكيل الإخباري-حلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم ضيفة على برنامج زوجها الإعلامي رامي رضوان على هامش مشاركتها في مهرجان القاهرة للدراما.

اضافة اعلان





وشاركت دنيا الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص وثقت فيها الحدث، ووجهت من خلالها رسالة رومانسية لزوجها، وقالت: "ربنا يخليك ليا و يقويك، انا فخورة بيك و كنت مبسوطة اوييييييي وانا في الانترفيو معاك".



وكانت دنيا قد كشفت كواليس حصولها على تكريم خاص بوالديها الممثلين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى.



وفي التفاصيل، نشرت دنيا سمير غانم فيديو لحظة تكريم اسم والديها الراحلين، وعلقت عليه قائلة: "لحظات ما بين الدموع و الذكريات و الحب و العمالقة و الفخر و الألم و الاشتياق والفن، والله كل ده كان جوايا وأنا واقفة بين كل العمالقة و أدامي جمهور أغلبه نجوم و أساتذة من جميع الأجيال".



وتابعت:"بقيت حاسة إن أرواحكم بتتفرج عليا يا حبايبي، ربنا يرحمكم انتوا دايما في قلبي و معايا في كل لحظة، كل الحب اللي شفته منكوا من أول نفس اتنفسته في حياتي لأخر نفس اتنفستوه في حياتكوا هو اللي معيشني".



وختمت حديثها بدعائها لهما: "يا رب ارحمهم علي أد إشتياقي و صبري و رضايا على بعدهم.. الحمد لله رب العالمين".



الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة