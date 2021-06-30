دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد 40 يوما على وفاته.. صورة

الوكيل الاخباري - وجهت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، رسالة إلى والدها الفنان الراحل سمير غانم، بعد مرور 40 يوما على وفاته.

اضافة اعلان



وقالت دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مرفقة صورة والدها: "وحشتني يا بابي يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلي دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب"، مضيفة: "بشكر كل الناس اللي بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمري على حبهم ومساندتهم لينا... نسألكم الدعاء والفاتحة... اليوم الـ ٤٠، سمير غانم".

وتوفي الفنان الكوميدي المصري سمير غانم، في 20 مايو/ أيار الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا".

سبوتنيك