الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين تعلن تسجيل 20 إصابة بـ 'المتحور الهندي '

37307 جرعات جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة بالمملكة

وزير الصناعة تؤكد لوفد تجاري سوري أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي

الملك يُجدّد دعمه للفلسطينيين خلال لقائه بعباس - صور

رفع جلسة ' قضية الفتنة' إلى الخميس

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

90 مستوطنا يقتحمون ' الأقصى '

بعد مداهمة مستشفى خاص للتدقيق المالي.. الحموري يرد عبر الوكيل

انخفاض حالات غش زيت الزيتون.. تعرف على الأسباب

خفض العمر المسموح به للتطعيم من سن 18 سنة إلى 16

الأربعاء، 30-06-2021 02:43 م

دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد 40 يوما على وفاته.. صورة

8c7827724937b854d2f1b3af2a87d276


الوكيل الاخباري - وجهت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، رسالة إلى والدها الفنان الراحل سمير غانم، بعد مرور 40 يوما على وفاته.

اضافة اعلان


وقالت دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مرفقة صورة والدها: "وحشتني يا بابي يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلي دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب"، مضيفة: "بشكر كل الناس اللي بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمري على حبهم ومساندتهم لينا... نسألكم الدعاء والفاتحة... اليوم الـ ٤٠، سمير غانم".

 

وتوفي الفنان الكوميدي المصري سمير غانم، في 20 مايو/ أيار الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
2aeea091-1de6-4172-8c87-40f2869edd62

أول تعليق لـ نيكول سابا بعد حصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات

جنات

شاهد.. لحظة سقوط جنات وإنقاذ ابنتها

بدر الشعيبي

وفاة الشقيقة الصغرى للفنانين السعوديين بدر ومحمد الشعيبي - صورة

20BF4BCD-626D-4D15-9BC0-BEBEFF1B7FF3

​شيماء هلالي​ تنجب مولودها الاول - صورة

Doc-P-836040-637600618291688528

كارلا حداد تشارك متابعيها بأحدث ظهور لابنتها

تيم-حسن

تيم حسن يثير الجدل بصورة جديدة من كواليس 'الهيبة'.. شاهد

أخبار متعلقة
رامي-عياش-780x470

رامي عياش يشارك في مسلسل مصري – لبناني جديد

984351_0

بالبوستر الرسمي .. إياد نصار يروج لفيلم موسى

منة-فضالي

الموت يُفجع الفنانة منة فضالي

1618990927q5blP

بالفيديو.. لأول مرة خالد المقداد يكشف تفاصيل مرضه

c39ad8a2-b4ae-4afe-8539-cf7e3da69cb2_16x9_1200x676

بعد بتر قدمه.. رسالة مؤثرة لشريف دسوقي من داخل المستشفى

المغني محمد شاهين

جراحة عاجلة للمطرب محمد شاهين