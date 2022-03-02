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الأربعاء، 02-03-2022 04:32 م

دنيا سمير غانم في إطلالة جديدة - صورة

19-09-21-854633933


الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، جمهورها، بصورة من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا عبر حسابها الخاص في موقع “إنستغرام”.

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واختارت دنيا ، اللون الأسود لإطلالتها في الصورة واعتمدت ماكياجا هادئا رسم جمال ملامحها وأناقتها وزينت يديها بكفوف مميزة. وكتبت: “تأكد من أن كل شخص في قاربك يجدف ولا يحفر ثقوبًا عندما لا تشاهد”.


ورغم نظرة دنيا الحزينة خلال الصورة إلا أن جمهورها تغزل في جمالها وأناقتها وحازت الصورة على العديد من التعليقات.

 

 

 

القدس العربي 

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