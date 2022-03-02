دنيا سمير غانم في إطلالة جديدة - صورة

الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، جمهورها، بصورة من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا عبر حسابها الخاص في موقع “إنستغرام”.

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واختارت دنيا ، اللون الأسود لإطلالتها في الصورة واعتمدت ماكياجا هادئا رسم جمال ملامحها وأناقتها وزينت يديها بكفوف مميزة. وكتبت: “تأكد من أن كل شخص في قاربك يجدف ولا يحفر ثقوبًا عندما لا تشاهد”.



ورغم نظرة دنيا الحزينة خلال الصورة إلا أن جمهورها تغزل في جمالها وأناقتها وحازت الصورة على العديد من التعليقات.

القدس العربي

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