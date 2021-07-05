دنيا غانم توجه رسالة إلى والدتها في العناية المركزة-صورة

الوكيل الإخباري - رسالة وجهتها الفنانة دنيا سمير غانم إلى والدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي مازالت تلتقى العلاج في أحدى المستشفيات.

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ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها على انستغرام صورة مرسومة لوالدتها، وكتبت: "بحبك اوي يا مامي ربنا يشفيكي و يعافيكي و يهون عليكي".



وكانت الفنانة دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا منتصف شهر أبريل الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى بعد أسبوعين، حيث تتلقى العلاج في العناية المركزة، بسبب تأثر رئتها من المرض وأعلن زوج ابنتها الإعلامي رامي رضوان أن حالة لم تستقر حتى الآن.





المصدر - نواعم