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الثلاثاء، 26-10-2021 07:13 م

دنيا وإيمي سمير غانم تتخذان قرارا جديدا

24-10-21-706769943


الوكيل الإخباري - أقيمت الدورة الثالثة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي برئاسة المخرج عمرو قابيل في المتحف القومي للحضارة، بعنوان "مصر جديدة.

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وكان من اللافت عدم حضور الفنانة المصرية دنيا وشقيقتها الممثلة إيمي سمير غانم كي تستلما جائزة والدهما الممثل الراحل سمير غانم.

 

وحضر حفل الافتتاح اللجنة العليا للملتقى الدكتور حسام بدراوي والممثلة المصرية سميرة عبدالعزيز، والنائب بمجلس النواب الكاتبة ضحى عاصي.

 

والى جانب تكريم اسم الممثل الراحل سمير غانم، كُرّم ايضا الممثلين صلاح عبدالله، وشيرين، وفتحي عبدالوهاب، الى جانب المخرج تامر كرم، والكاتب الإماراتي عبدالله مسعود.

 

المصدر -الفن 

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