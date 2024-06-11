دويتو "الرسائل".. يجمع محمد عبده وآمال ماهر

الوكيل الإخباري- أشعل فيديو عفوي بين الفنان السعودي محمد عبده والفنانة المصرية آمال ماهر تفاعلاً واسعاً على "إكس"، مساء الإثنين، وذلك أثناء اتصال الفنانة للاطمئنان على صحته بعد عودته من رحلته العلاجية.

اضافة اعلان



وظهر الثنائي وهما يرددان أغنية "الرسائل" من كلمات الأمير الشاعر الراحل، بدر بن عبدالمحسن، حيث أبدى فنان العرب إعجابه الشديد بأداء آمال ماهر، قائلاً: "يا قمر أنتِ.. يا سلام".



ونشر الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا"، سالم الهندي، المقطع عبر صفحته على منصة "إكس" معلقاً: "دويتو عفوي بين فنان العرب محمد عبده والنجمة آمال ماهر أثناء اتصالها للاطمئنان على صحة فنان العرب".



يُذكر أن "فنان العرب" كان قد أعلن عن إصابته بسرطان البروستاتا وخضوعه للعلاج الكيماوي، قائلاً: "كان عندي سرطان في البروستاتا، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثيراً من العمليات الأخرى، بأخذ حقنة كل 3 أشهر، وبعد يومين سأخذ الكورس الثاني".





24