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الأربعاء، 10-11-2021 12:04 م

ديانا حداد تتألق في حفلها ضمن اكسبو 2020 دبي - صور

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الوكيل الإخباري - أشعلت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أجواء من الفرح والسعادة بين الجمهور الذي حضر الى مسرح اليوبيل في معرض "إكسبو 2020 دبي" العالمي، من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية لحضور حفلتها التي تخللها العديد من المفاجآت التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير من بينها غناء "دويتو" مع الفنان حاتم العراقي الذي شاركها حفل السهرة الغنائية، وقدماً معاً أغنية "بين العصر والمغرب"، برفة الفرقة الموسيقية، والتي حملت في بدايتها موال مشترك بين العراقي وحداد.

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وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذه الحفل الكبير الذي تشارك به: "أرحب بجميع زوار معرض اكسبو 2020 دبي، وجودكم اليوم معنا في هذا الحدث العالمي فخر كبير لنا"، وأضافت: ووجودكم بيفرحني دائماً على صعيدي الشخصي لأنه هو الطاقة الإيجابية الحقيقة لي".





 

 

المصدر - الفن 

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