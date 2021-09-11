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السبت، 11-09-2021 10:23 ص

ديانا حداد تثير جدل المتابعين في منشور - صورة

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الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة اللبنانية ديانا حداد الجدل بين المتابعين بمنشور قي حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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وكتبت ديانا في صفحتها الخاصة: لا يوجد تبرير لسوء الخُلق إطلاقًا، لا نفسيّة سيّئة ولا مزاج متعكّر ولا غيره، والمُحترم الخلوق مهما مرّ بظروفٍ صعبة يبقى محترمًا خلوقًا .


وتابعت حداد: "إنَّ الكِرام وإن ضاقت معيشتهُم دامت فضيلتُهم والأصلُ غلّابُ".
وتفاعل الجمهور مع المنشور إذ إعتبروه رسالة توجهها ديانا لأحد الأشخاص، بينما إعتبره متابعون نصيحة عادية تشاركها ديانا حداد معهم.


وكانت تصدرت حداد بأغنيتها المصورة الجديدة "عشق ضميان" مجموعة من قوائم الأكثر مشاهدة على يوتيوب، وحققت "ترند" في السعودية والإمارات والخليج وعدد البلدان العربية بعد طرح فيديو كليب أغنيتها مع المخرجة نهلة الفهد بمشاركة مجموعة من أهم مشاهير الوطن العربي موديل روز، غدير السبتي، شيلاء سبت، نور ستارز ونهى نبيل التي كتبت كلمات الأغنية ولحنها الفنان فايز السعيد وتوزيع نور هاشم.

 

 

المصدر - الفن 

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