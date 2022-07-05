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الثلاثاء، 05-07-2022 11:18 ص

ديانا حداد تحذف جميع صورها عن انستغرام ومدير اعمالها يعلق !

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الوكيل الإخباري-حذفت المطربة اللبنانية ديانا حداد جميع صورها عن صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي انستغرام ما اثار الشكوك حول احتمالية اعتزالها للفن .


ورد مدير أعمال  الفنانة ديانا حداد بحديث خاص لموقع" صدى البلد" لتوضيح هذا الأمر، ليجيب بأنه فوجىء بحذف ديانا لجميع صورها، وذكر أنه حاول التواصل معها إلا أنها لا تجيب على هاتفها.


ونفى تماما فكرة اعتزال النجمة، مؤكدا أنه لا يرجح هذا الأمر إطلاقا فهناك العديد من الأعمال التى كانوا يقومون بتحضيرها الفترة الماضية لطرحها منذ وقت قريب، إلا أنه لا يعلم ماذا حدث حتى الآن ويحاول أن يتواصل معها لمعرفة حقيقة الأمر.

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