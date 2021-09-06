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الإثنين، 06-09-2021 04:46 م

ديانا حداد ترند خليجياً وعربياً بأغنية عشق ضميان

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الوكيل الإخباري - تصدرت الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" بأغنيتها المصورة الجديدة "عشق ضميان" مجموعة من قوائم الأكثر مشاهدة وشيوعاً في الموقع الشهير "اليوتيوب"، 

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وحققت " تراند" في السعودية والإمارات والخليج وعدد من أقطار الوطن العربي، والتي عرضتها مصوّرة فيديو كليب مع المخرجة نهلة الفهد بمشاركة مجموعة من أهم مشاهير الوطن العربي موديل روز، غدير سبتي، شيلاء سبت، نور ستارز ونهى نبيل التي كتبت كلمات الأغنية ولحنها الفنان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم ومكس وماسترنغ حسام كامل.


ولاقت الأغنية التي تحمل الإيقاع الخليجي السعودي إنتشاراً واسعاً من وقت عرضها، ضمن فيديو كليب الذي صور ضمن أجواء مفرحة متنقلاً بين ديانا حداد والمشاهير بشكل عفوي وجميل ملفت.

 

وحملت الأغنية تعاون أول بين ديانا حداد ونهى نبيل كشاعرة، وقد عرض الكليب من إنتاج روتانا في تعاونها الجديد مع ديانا حداد من خلال قناة روتانا في اليوتيوب، الى جانب عرضها عبر تطبيق "ديزر" المتخصص في عرض الأغنيات.
 

المصدر - لها 

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