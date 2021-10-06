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الأربعاء، 06-10-2021 08:59 م

ديانا حداد تشارك بأغنيتين أمام السيسي في احتفالات أكتوبر - فيديو

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الوكيل الإخباري - قدمت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أغنيتين شاركت فيهما في الندوة التثقيفية 34 التي حملت اسم "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل"، بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة وذلك أمام رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

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وأدت حداد الأغنية الأولى وهي أغنية وطنية بمفردها، إضافة إلى مشاركتها الغنائية في أوبريت كمل عبورك مع الفنان تامر حسني وبلقيس.


إشارة إلى أن أوبريت "كمل عبورك" من كلمات محمد البوغا ومن ألحان أحمد العتباني وقدم على خشبة المسرح برفقة فرقة كورال من الأطفال.


وشاهد الرئيس السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان صناع التاريخ، والذي شارك به عدد من الممثلين أبرزهم، منى زكي، و كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وأحمد فؤاد سليم، ومحمود حميدة، إضافة إلى الشاعر هشام الجخ.

 

 

المصدر - الفن 

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